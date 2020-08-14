Старейший химический завод Кузбасса присоединился к нацпроекту

Старейший химический завод Кузбасса — «Химпром» — присоединился к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил ТАСС министр труда и занятости населения Кемеровской области Алексей Гришин.

«"Химпром" стал первым химическим производством региона, кто присоединился к нацпроекту, соглашение с ними уже подписано. Завод работает уже более 80 лет, благодаря участию в нацпроекте старейшее производство химической промышленности сможет стать более современным, изменить подходы к производству за счет использования бережливых технологий», — сказал собеседник агентства.

По его словам, благодаря нацпроекту предприятие должно повысить конкурентноспособность, нарастить объемы производства и улучшить условия труда. Эксперты предполагают, что за три года производительность на «Химпроме» должна увеличиться на 30 процентов.

Завод «Химпром» является ведущим поставщиком каустической соды, хлора, соляной кислоты для регионов Западной Сибири, а также поставляет продукцию в другие регионы России и страны СНГ.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.