Сотрудникам приморских предприятий повысят зарплату благодаря нацпроекту

Предприятия Приморского края, участвующие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», собрались повысить сотрудникам зарплаты. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В реализацию нацпроекта включились 13 предприятий края. При этом пять из них, в том числе Находкинский судоремонтный завод, — при поддержке экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК). Благодаря участию в нацпроекте компании смогут внедрить культуру бережливого производства и получить доступ к льготному финансированию на федеральном уровне.

До 2024 года более 900 приморских специалистов пройдут обучение технологиям бережливого производства. Они освоят инструменты совершенствования производственных процессов — проведения диагностики методом картирования и построения диаграммы «спагетти», выстраивания потоков по тянущей системе, внедрения стандартизированной работы, быстрой переналадки оборудования и другие.

«Проще говоря, сотрудники компаний узнают, как усовершенствовать логистику на предприятии и организовать поточное производство, чем улучшить свое рабочее место и не допустить потери времени. Практика других предприятий показывает: даже если в самом начале работники скептически относятся к внедряемым изменениям, уже к концу первого этапа реализации проекта они отмечают позитивные изменения», — рассказала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.