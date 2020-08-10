Сотрудникам российского завода повысили зарплату благодаря нацпроекту

Сотрудникам Златоустовского машиностроительного завода повысили зарплату в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте правительства Челябинской области.

Генеральный директор предприятия Антон Лобанов рассказал, что за полгода участия в нацпроекте работники завода не только улучшили условия труда и качество выпускаемой продукции, но и изменили отношение к культуре производства: порядку на рабочем месте, четкому разделению обязанностей. «Благодаря рекомендациям экспертов и правильной организации процессов, снизили незавершенное производство на различных этапах сборки на 64 процента. Кроме того, отдельные бригады на участке увеличили свою зарплату почти на 29 процентов. Теперь будем применять эти технологии и в других подразделениях», — добавил он.

Эксперты Федерального центра компетенций применили на «Машзаводе» целый комплекс мер: работа велась и с персоналом, и с затратами, и с производством, и с качеством. Перемены коснулись всех составляющих производственного процесса, в том числе расположения рабочих мест.

Предприятие вступило в нацпроект в декабре 2019 года, одним из первых в Челябинской области. По данным регионального правительства, после оптимизации производства и сокращения неэффективных действий на конвейере скорость сборки электроплит повысилась на 25 процентов, производительность труда выросла на 34 процента.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.