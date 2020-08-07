Предприятия российского холдинга увеличили производительность труда

Предприятия российского холдинга «Технодинамика» в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в первогм полугодии 2020 года увеличили производительность. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Так, производительность Каменск-Уральского литейного завода (КУЛЗ) возросла на 10 процентов, при этом выручка от реализации продукции увеличилась на 5 процентов. Развитие КУЛЗ обеспечивает стабильную работу и планомерное развитие экономики области, уточняется в сообщении.

«Реализация национального проекта дает существенные результаты. Даже в период пандемии предприятие не снижало свои показатели и за счет повышения эффективности работы выполняло производственную программу и повышало конкурентоспособность продукции», — рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

По его словам, благодаря нацпроекту специалисты имеют возможность напрямую общаться с федеральными и региональными экспертами. Те, в свою очередь, консультируют работников по развитию программы бережливого производства.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.