Работников предприятий Ленинградской области обучат бережливому производству

Более полутора тысяч работников предприятий Ленинградской области пройдут обучение основам бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

До конца 2024 года механизмы повышения производительности труда планируется внедрить на 262 областных предприятиях. Сейчас таких компаний 17. «Из них при поддержке экспертов Федерального центра компетенций навыки бережливого производства внедряют на восьми предприятиях, еще два завода в ноябре начнут реализацию нацпроекта при участии Регионального центра компетенций, семь предприятий самостоятельно участвуют в проекте», — рассказали в правительстве.

Там пояснили, что организация процессов по принципам бережливого производства позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы предприятий и устранить существующие потери.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.