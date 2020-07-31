Удмуртия перевыполнила план по нацпроекту

Удмуртия перевыполняет план 2020 года по привлечению предприятий к участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, чьи слова приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».

Он уточнил, что в нацпроект вошли уже 37 компаний — на четыре компании больше, чем планировалось. «Мы не первое предприятие посещаем в рамках этого проекта и благодарны Федеральному центру компетенций (ФЦК), верим и в свой республиканский центр. У нас все получается, мы все исполняем и перевыполняем», — добавил Лашкарев.

В настоящее время 14 предприятий в регионе оптимизируют производственные процессы при поддержке экспертов ФЦК. По итогам первого года реализации нацпроекта там создали 10 потоков-образцов, на которых производительность выросла от 10 до 36 процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.