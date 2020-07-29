Кемеровские участники нацпроекта получат налоговые вычеты

Предприятия Кемеровской области, участвующие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», получат налоговую льготу. Соответствующие изменения в закон «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций» приняли депутаты регионального парламента, говорится на сайте Законодательного собрания Кузбасса.

Получить налоговый вычет смогут предприятия по 52 направлениям деятельности, среди которых растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов и напитков, полиграфическая деятельность, производство мебели, сбор неопасных отходов, перевозки и другое. «Изменение в закон направлено на рост количества предприятий в несырьевых отраслях экономики и в целом на рост инвестиционной привлекательности Кузбасса», — сказал председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов парламента Сергей Ващенко.

Он добавил, что в перспективе создание новых рабочих мест, рост зарплат, производительности труда и выручки от реализации товаров компенсируют бюджету выпадающие доходы. Налоговым вычетом компании смогут воспользоваться до 31 декабря 2024 года.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.