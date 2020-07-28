Новосибирский медпроизводитель увеличит выпуск продукции на 30 процентов

Новосибирский производитель одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов «Здравмедтех-Новосибирск» планирует увеличить выпуск продукции на 30 процентов по сравнению с маем текущего года. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Нарастить выпуск продукции компании поможет национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». «Благодаря участию в проекте предприятие имеет возможность усилить работу по оптимизации внутренних процессов и тем самым создать условия для обеспечения роста выпускаемой продукции, перехода на более высокий уровень организации существующей производственной системы», — сказал руководитель проектов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Вячеслав Анисимов.

Он добавил, что эти усилия позволят ускорить выпуск значимых средств индивидуальной защиты для медработников. В 2019 году «Здравмедтех-Новосибирск» выпустил 4,3 тысячи единиц такой продукции, тогда как в 2020-м на фоне пандемии коронавируса было произведено уже 480 тысяч. Для этого компании пришлось привлечь дополнительные ресурсы и увеличить число смен.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.