Жителям Волгоградской области помогут найти работу

Центры занятости населения помогут жителям Волгоградской области найти работу. Об этом сообщает «Волга-Медиа» со ссылкой на данные регионального комитета по труду и занятости.

Уточняется, что с начала 2020 года в Волгоградской области трудоустроились 12,3 тысячи безработных. Всего в базе региона насчитывается около 30 тысяч свободных вакансий. Наиболее часто встречаются предложения в сферах промышленности, торговли, строительства, социальных услуг, а также в агропромышленном комплексе.

Также центры занятости организуют общественные работы для граждан, которые были уволены или находятся под угрозой потери работы. По информации агентства, на эти цели из федерального бюджета выделено около 60 миллионов рублей.

Безработным предлагают временно поработать курьерами и овощеводами, за это им будут платить не менее 12 130 рублей в месяц (МРОТ). Кроме того, за ними сохранится право получить пособие по безработице.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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