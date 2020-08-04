Уровень безработицы в России собрались снизить до докризисного уровня

Минтруд России собрался снизить уровень безработицы в стране до докризисного уровня до конца 2021 года. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что до кризиса число зарегистрированных в службах занятости россиян составляло 700 тысяч человек. В середине июля 2020-го этот показатель превысил три миллиона человек.

В настоящее время Минтруд прорабатывает дополнительный пакет мер поддержки занятости: ведет мониторинг рынка труда, организовывает дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения. На следующий год чиновники запланировали создание онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников.

Кроме того, в регионах уже начали создавать временные рабочие места. В июле правительство выделило на эти цели более четырех миллиардов рублей, средства направили 79 субъектам.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.