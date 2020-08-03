Половина россиян отказалась ждать снижения зарплаты

Почти половина россиян (46 процентов) отказались ждать снижения зарплаты по итогам 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

34 процента респондентов считают, что их зарплата снизится. При этом 20 процентов опрошенных выразили уверенность, что их заработок увеличится.

70 процентов россиян отметили, что не рассчитывают получить премии в текущем году. Оставшиеся 30 процентов граждан считают иначе.

Опрос был проведен сервисом во всех регионах страны в июле 2020 года среди 3,2 тысячи совершеннолетних и экономически активных россиян.

Ранее 3 августа стала известна зарплата среднестатистического работника в России. Согласно данным специалистов РИА Рейтинг, медианный сотрудник в крупных и средних компаниях страны после вычета налогов получает на руки 35 тысяч рублей. В то же время в ряде отраслей зарплата среднестатистического работника может составлять 50-60 тысяч рублей в месяц.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.