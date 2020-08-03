Названа зарплата среднестатистического работника в России

Эксперты рассказали о том, сколько получает среднестатистический работник в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным специалистов РИА Рейтинг, медианный работник в России в крупных и средних компаниях после вычета налогов получает на руки 35 тысяч рублей. В то же время в ряде отраслей зарплата среднестатистического работника может составлять 50-60 тысяч рублей в месяц. Так, в сфере добычи полезных ископаемых она достигает 65 тысяч рублей.

Сотрудник в худших по этому показателю отраслях получает менее 25 тысяч рублей. В легкой промышленности медианная зарплата составляет чуть более 20 тысяч рублей.

Эксперты также рассказали, что из-за пандемии коронавируса рост зарплат в среднесрочной перспективе будет незаметно превышать инфляцию. Они добавили, что иногда может даже наблюдаться снижение средних зарплат по стране.

Ранее сообщалось, что в России самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве. Отрасль лидирует с большим отрывом: почти треть работников сферы получают более 100 тысяч. Эксперты объясняют высокие зарплаты тяжелыми условиями работы в море и работой вдалеке от дома.