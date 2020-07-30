Россияне назвали популярные варианты для подработки

Большинство (79 процентов) россиян хотели бы подрабатывать или уже имеют дополнительный источник дохода. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса подбора персонала «Работа.ру», имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Самые популярные виды второго заработка — работа водителем (14 процентов), курьером (13 процентов) или репетитором (12 процентов). Менее 10 процентов опрошенных отметили такие профессии, как маркетолог, строитель или разнорабочий, компьютерный мастер и официант.

В качестве других вариантов респонденты чаще всего указывали, что согласились бы на труд бухгалтера, мастера по клинингу, переводчика с иностранных языков и мастера по маникюру, а также на любую подработку в удаленном формате.

Каждый третий россиянин хотел бы увеличить доход с помощью подработки на 30-50 процентов, каждый пятый — на 10-30 процентов, столько же — более чем на 50 процентов. Почти четверть опрошенных рассчитывают увеличить доход на подработке в 2 раза и более, и только три процента респондентов желали бы получать прибавку к основной зарплате менее 10 процентов.

Ранее сообщалось, что после пандемии коронавируса востребованными окажутся медицинские работники, курьеры, водители, удаленные менеджеры и операторы колл-центров. Также без работы не останутся строители, полицейские, охранники, сиделки и няни.