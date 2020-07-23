Названы самые необычные вакансии июля

Эксперты сервиса «Работа.ру» назвали самые необычные вакансии на рынке труда Москвы и российских регионов за июль. Об этом сообщает ТАСС.

Так, на предприятие по производству тканей и огнестойких материалов в Москве ищут дессинатора — специалиста по разработке новых тканей, их тестированию и созданию новых регламентов. Опыт работы соискателя должен быть не менее одного года. Заработная плата сотрудника — от 50 тысяч рублей в месяц.

Интересные предложения на рынке труда есть и для творческих людей. Например, столичная студия 3D-печати ищет скульптора по миниатюрным композициям. Соискатель должен иметь опыт работы по лепке миниатюрных фигурок людей и животных не менее одного года. Филиал крупного российского банка в Омске ищет сценариста по клиентскому опыту. Человек на этой должности будет создавать сценарии общения банка с клиентами через текстовых и голосовых ботов.

Ряд вакансий носит сезонный характер. Так, на Кубани ищут сборщиков черешни, платить им обещают до 45 тысяч месяц. А в Нижегородской области можно заработать до 70 тысяч рублей, собирая клубнику. Одна из ялтинских гостиниц ищет матроса-спасателя на время курортного сезона. Работа посменная, поэтому размер зарплаты будет начинаться с 20 тысяч рублей.

Также в регионах ищут и узких специалистов. Например, клиника в Волгограде ищет врача-ангиохирурга — специалиста по заболеваниям сосудов ног с опытом работы не менее одного года. Его зарплата может достигать 120 тысяч рублей.

Ранее Минэкономразвития России представило список самых популярных у работодателей профессий. В число самых нужных вошли программисты, грузчики и врачи, а также водители и разработчики программного обеспечения. Популярностью пользуются низкоквалифицированные работники, например, уборщицы.