Создан Telegram-канал для поиска работы в сфере торговли и услуг

Торгово-развлекательный центр «Авиапарк» создал Telegram-канал для поиска работы в сфере торговли и услуг. В нем собраны предложения от арендаторов комплекса.

Отмечается, что на данный момент открыты вакансии продавцов-консультантов, бариста, сотрудников магазинов для взрослых, администраторов и кассиров. Предложения о работе будут появляться в канале ежедневно. Пресс-служба «Авиапарка» отметила, что с помощью канала поможет арендаторам решить проблему с кадрами, а соискателям «дать возможность быстро и удобно откликнуться на вакансию».

В июне министр экономического развития Максим Решетников заявил, что во время ограничений из-за коронавируса в России работу приостановили 15 миллионов человек, 680 тысяч из них попали под сокращения. При этом с 1 апреля в качестве безработных официально зарегистрировались два миллиона человек, треть из них сократили.

«Авиапарк» — крупнейший торговый центр в Европе, его общая площадь составляет 400 тысяч квадратных метров. Комплекс был открыт в 2014 году.