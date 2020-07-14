Россияне назвали признаки идеальной работы

Жители России назвали признаки идеальной работы. Россияне приняли участие в опросе сервиса «Работа.ру» и приложения для общения Viber, результаты приводит РИА Новости.

Большинство опрошенных ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность, также важен для россиян хороший коллектив. При этом 34 процента опрошенных сочли свою работу идеальной по этим параметрам.

«На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата — ее отметили 67 процентов пользователей, второе место заняла стабильность — 58 процентов респондентов, на третьем месте расположился хороший коллектив — этот пункт отметили 48 процентов жителей России»", - говорится в отчете.

Также важным 38 процентов работников считает комфортные условия труда. Немаловажную роль играет расположение и близость к дому — это важно для 30 процентов опрошенных. Удовольствие от работы и самореализацию указывали в разделе опроса «Другое». В собственной работе пользователи больше всего ценят удобный график работы (32 процента), хорошую зарплату (31 процент) и дружный коллектив (30 процентов).

В исследовании, проведенном в июле, приняли участие более 7,2 тысячи человек из разных регионов страны.

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