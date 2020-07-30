Почти 200 челябинских предприятий повысят производительность по нацпроекту

Почти 200 предприятий в Челябинской области станут участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» к 2024 году. Об этом ТАСС сообщил куратор нацпроекта в регионе, руководитель областного фонда развития промышленности Сергей Казаков.

В настоящее время к участию в нацпроекте привлечены 50 промышленных и непромышленных предприятий Челябинской области. По словам Казакова, они показывают результаты зачастую выше, чем от них ждут. «Цель в рамках нацпроекта — 184 предприятия до 2024 года (все, кто соответствует критериям отбора)», — добавил он.

Собеседник агентства рассказал, что в 2020 году производительность труда на предприятиях, участвующих в нацпроекте, должна вырасти на 10 процентов, в 2021-м — на 15 процентов, в 2022-м — на 30 процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.