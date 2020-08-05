Крупнейший завод стальных конструкций в Кузбассе ускорил выпуск продукции

Сибирский завод металлических конструкций, крупнейшее предприятие подобного рода в Кузбассе, ускорил выпуск продукции более чем в полтора раза. Об этом ТАСС сообщил министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин.

Рост объема производства произошел благодаря национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», в котором завод участвует с 2019 года. «При поддержке экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) на заводе выявлены участки, где происходили основные потери производственного времени, это простой оборудования, неэффективная организация хранения деталей и материалов», — рассказал Гришин.

В результате, по его словам, на выпуск одной единицы продукции предприятие теперь тратит в полтора раза меньше времени. Министр пояснил, что улучшение производственных процессов позволит наращивать объемы выпускаемой продукции, создавать новые рабочие места, повышать заработную плату.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.