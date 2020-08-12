Нацпроект поможет «Новгородскому водоканалу» снизить потери

Муниципальное унитарное предприятие «Новгородский водоканал» стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте предприятия.

За три года нацпроект поможет водоканалу повысить производительность труда на 30 процентов и снизить потери. В рабочей группе проекта на предприятии задействованы 23 человека. В качестве пилотных потоков выбрано три крупных участка, которые имеют непосредственное соприкосновение с потребителем: участок эксплуатации водопроводного хозяйства, участок эксплуатации сетей водоотведения и участок эксплуатации ливневой канализации.

В настоящее время в Новгородской области насчитывается 13 компаний, вступивших в нацпроект.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.