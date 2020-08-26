Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда

Крым досрочно выполнил целевой показатель национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», увеличив число обученных бережливому производству сотрудников предприятий в полтора раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр компетенций (РЦК).

«В начале 2020 года зафиксировано 88 сотрудников, обученных сотрудников на сегодняшний день 144 при установленном целевом показателе 120 на год нарастающим итогом, однако крымская команда производственных предприятий совместно с федеральным и региональным центром компетенций не планирует сбавлять темпы», — говорится в сообщении РЦК.

За последнее время 14 крупных и средних предприятий Крыма стали участниками нацпроекта, еще семь компаний планируют подать заявки. На четырех производствах пилотные проекты на потоках уже реализованы. Ожидается, что рост производительности труда на предприятиях к 2022 году составит 30 процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.