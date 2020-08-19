В Омской области создадут центр компетенций

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда создадут в Омской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Региональный центр компетенций является еще одним инструментом реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На его создание в текущем году выделили 3,9 миллиона рублей. Ожидается, что в 2021-м эксперты центра смогут самостоятельно тиражировать свой опыт и подходы по повышению производительности труда с федерального на региональный уровень.

«Это еще один инструмент поддержки предприятий области, показателями которого станут повышение уровня доходов компании и ее работников», — пояснила министр экономики региона Анна Негодуйко.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.