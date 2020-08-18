Краснодарским предприятиям выплатят 30 миллионов рублей по нацпроекту

Предприятиям Краснодарского края выплатят около 30 миллионов рублей в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Уточняется, что гранты получат десять предприятий, работающих в сферах ЖКХ, транспорта и перерабатывающей промышленности. Средства пойдут на повышение производительности труда: будут привлечены консультанты, которые займутся созданием потока-образца и внедрением бережливых технологий.

Ожидается, что за три года реализации нацпроекта производительность на предприятиях вырастет на 30 процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.