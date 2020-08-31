Центр техподдержки БелАЗ в России перейдет на бережливые технологии

Центр технической поддержи БелАЗ, введенный в эксплуатацию 25 августа в моногороде Белово, стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает НИА-Кузбасс.

Предприятие заключило соглашение с министерством труда и занятости населения Кемеровской области и при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) перейдет на бережливые технологии в производстве. «Центр [технической поддеожки] обслуживает сложную дорогостоящую технику угольных предприятий, производственный цикл которых непрерывен. Очень важно, чтобы простой машин из-за ремонта был минимальным. Соответственно, сервисные работы необходимо организовать без лишних временных и финансовых потерь, нам чем мы и будем работать», — сказал руководитель РЦК Дмитрий Перекрестов.

Центр техподдержки БелАЗ создан в рамках инвестиционной программы компании. При финансовом участии Фонда развития моногородов организована транспортная и инженерная инфраструктура: к промплощадке подведена дорога, построены водопровод, система теплоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. На эти цели Фонд направил 180 миллионов рублей. Еще около 30 миллионов рублей в качестве софинансирования выделено из областного бюджета.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.