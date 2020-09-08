Ижевский завод нарастил объем производства по нацпроекту

Ижевский завод тепловой техники нарастил объем производства на 20 процентов. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Удмуртии.

Увеличение показателя произошло благодаря реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «По итогам первого года реализации нацпроекта создано 12 потоков-образцов, на которых производительность увеличилась от 10 до 36 процентов, на отдельных производственных участках сократилось время протекания процесса производства более чем в два раза, увеличилась выработка на одного человека более чем в два раза», — рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

При этом за последние полгода на предприятии на 20 процентов увеличились объемы производства популярных тепловентиляторов эконом сегмента. Это произошло после оптимизации производственных процессов.

Сейчас основная цель завода — добиться роста производительности труда до 30 процентов, отметили в правительстве. Опыт пилотного потока в ближайшее время будет тиражироваться на других участках производства. В частности, бережливое производство внедрят на участке производства инфракрасных обогревателей, стичевых завес и тепловентиляторов мощностью до 9кВт.