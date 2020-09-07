Сотрудникам российского предприятия выплатили многомиллионный долг по зарплате

Сотрудникам ООО «Аэрокомплекс» в Кабардино-Балкарии выплатили многомиллионный долг по зарплате после вмешательства Роструда. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Всего в правах были восстановлены 228 работников предприятия. Уточняется, что они не получали зарплату в апреле, мае и июне текущего года. Общая сумма выплат составила 6,3 миллиона рублей.

За допущенные правонарушения виновные лица привлечены к ответственности.

В конце августа долги по зарплате выплатили сотрудникам ООО «Маслозавод "Якушка"» в Ульяновской области. За два месяца работодатель задолжал 1,9 миллиона рублей.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.