Сотрудникам ульяновского предприятия выплатили долги по зарплате

Сотрудникам ООО «Маслозавод "Якушка"» в Ульяновской области выплатили долги по зарплате за апрель и май 2020 года. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Общая сумма задолженности за два месяца составила 1,9 миллиона рублей.

Добиться выплат работникам смогла государственная инспекция труда. За допущенные правонарушения виновные лица привлечены к административной ответственности.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Нацпроект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.