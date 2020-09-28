Одно из крупнейших хозяйств в Кузбассе нарастило производительность труда

Один из крупнейших в Кузбассе животноводческих комплексов «Ваганово» нарастил производительность труда. Об этом ТАСС сообщил представитель Федерального центра компетенций (ФЦК) Денис Клишев.

Хозяйство смогло увеличить производительность на 10 процентов благодаря реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «В качестве пилотного потока был выбран транспортный цех, где мы работали над повышением технической готовности транспорта. В начале из всех машин, которые были, работала только половина, остальные были на ремонте, который иногда мог длиться больше года. <...> Сейчас число машин в ремонт сократилось в четыре раза, ремонтные работы тоже проводятся значительно быстрее», — рассказал Клишев.

По его словам, при работе на пилотном потоке полностью пересмотрели работу транспортного цеха, расширили штат сотрудников, ремонтирующих технику, оптимизировали процесс закупки и поставки запчастей.

Одновременно с этим предприятие самостоятельно внедряет бережливые технологии в сезонные процессы по посадке, взращиванию и уборке сельскохозяйственных культур. В планах на следующий год — совместно с ФЦК оптимизировать работу складского хозяйства.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.