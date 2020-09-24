Сотни специалистов в Курской области повысят квалификацию

Сотни сотрудников предприятий в Курской области повысят свою квалификацию в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

«В настоящий момент восемь предприятий Курской области внедряют бережливые технологии при поддержке ФЦК. До конца 2024 года в нацпроект должно войти 91 предприятие региона, 830 человек повысят свою квалификацию», — рассказали в пресс-службе.

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон заявил, что сейчас многие предприятия все еще неэффективно используют имеющиеся для ведения бизнеса инструменты, в результате чего возрастает себестоимость продукции и компании несут затраты. Избежать этого, по его словам, специалистам помогут эксперты Федерального центра компетенций.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.