Приморским предприятиям помогут внедрить бережливые технологии

Региональный центр компетенций (РЦК) открылся в Приморском крае на базе центра «Мой бизнес». Он поможет предприятиям внедрить в производство бережливые технологии, сообщается на сайте правительства региона.

За помощью в РЦК могут обратиться представители малого и среднего бизнеса, участвующие в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Приморья и работающие в следующих сферах: обрабатывающее производство, сельское строительство, транспорт, строительство, логистика.

Также компания обязана соответствовать ряду критериев. В частности, ее годовая выручка должна составлять от 0,4 до 30 миллиардов рублей. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале при этом не может превышать 25 процентов.

Главная задача нового подразделения — повышение конкурентоспособности предприятий и создание культуры высокой эффективности среди персонала компаний края. В РЦК уточнили, что применение бережливых технологий позволяет исключить основные потери, характерные для большинства производств, например, перепроизводство, лишние процессы при транспортировке грузов, обработка заявок, выпуск бракованных товаров.

«Сейчас, используя разные методики, эксперты помогут в два раза снизить время процесса, количество перемещений — на 30 процентов, а также повысить загрузку оборудования и персонала до 85 процентов. Все это позволяет оптимизировать процесс производства любой продукции и использовать оборудование на полную мощность», — рассказал руководитель РЦК Александр Варченко.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.