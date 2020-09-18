В Петербурге открыли Фабрику процессов

В Санкт-Петербурге открылась Фабрика процессов, там будут проходить обучение сотрудники предприятий, которые входят в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Санкт-Петербурге Ирину Голубцову.

«Фабрика процессов создана комитетом по труду и занятости населения и региональным центром компетенций в сфере производительности труда Петербурга. Она призвана достичь цели национального проекта, а именно повысить производительность труда на предприятиях города. Участники Фабрики процессов могут научиться на практике использовать инструменты бережливых технологий и сразу оценить эффект от этого применения», — отметила она.

Уточняется, что еженедельно обучение будут проходить группы по 13-17 человек. В их числе обязательно будут руководители и сотрудники компаний: директора, их заместители, начальники цехов, рабочий персонал.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.