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Число участников нацпроекта по производительности труда резко возросло

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Фото: Краевое Агентство развития бизнеса

Число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка» занятости резко возросло: к нему присоединились 35 предприятий Красноярского края. Об этом сообщает агентство Newslab.ru.

Ожидается, что всего к 2024 году 159 компаний региона внедрят инструменты бережливого производства, более 900 сотрудников повысят квалификацию. Речь идет о предприятиях, занимающихся обрабатывающим производством, пассажирскими перевозками, строительством и ремонтом дорог, производством пищевых продуктов, сельским хозяйством и строительством.

«Заходя на предприятия, эксперты определяют пилотный поток: производственный участок, на котором есть высокие материальные и трудовые затраты, не добавляющие ценность конечной продукции. Для этого участка Региональный центр компетенций разрабатывает индивидуальный план улучшений, реализация которого осуществляется совместно с персоналом предприятия в установленные сроки», — пояснил руководитель РЦК Павел Безсалов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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