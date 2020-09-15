В Ленинградской области протестировали «Фабрику процессов»

В Ленинградской области протестировали «Фабрику офисных процессов», которая создается в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Практико-ориентированный тренинг прошел на площадке «Кванториума» Кировского политехнического техникума. Обучение проводили эксперты Федерального центра компетенций — оператора нацпроекта.

Участниками пилотного тренинга стали 13 сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области, часть из которых уже участвует в работе по реинжинирингу процессов предоставления услуг. Их обучили инструментам бережливого производства, а также техникам сокращения сроков процесса закупки и повышения качества работы.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.