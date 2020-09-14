Приморские предприятия получат субсидию на переобучение сотрудников

Четыре предприятия Приморского края получат субсидию на переобучение сотрудников. Средства на эти цели — пять миллионов рублей — будут выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщается на сайте регионального правительства.

Так, 100 специалистов Находкинского судоремонтного завода уже приступили к обучению. Кроме них, образовательные программы пройдут 16 работников завода-производителя корабельных радиолокационных систем «Изумруд», 30 сварщиков и маляров Ливадийского судоремонтного завода, 10 представителей завода «Аскольд».

Министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая отметила, что подготовка работников с учетом новых потребностей в квалифицированных кадрах — одно из главных направлений работы нацпроекта. «Обучение сотрудников современным инструментам повышения производительности труда позволит сократить временные и трудовые затраты и наиболее эффективно организовать работу предприятий», — пояснила она.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.