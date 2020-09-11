Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции

Крупнейший в России производитель промышленных весов и систем весового контроля — инженерный центр «АСИ» — почти вдвое ускорил выпуск продукции после внедрения бережливых технологий. Об этом сообщает ТАСС.

Предприятие показало лучший результат в Кузбассе среди участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», рассказал руководитель проекта от Федерального центра компетенций (ФЦК) Денис Клишев. Он уточнил, что улучшились вовлеченность сотрудников во внедрение бережливых технологий и само производство. «Значительно сократилось время производства продукции: если раньше на сборку одного комплекта автовесов требовалось около 430 часов, то сегодня это всего 254 часа», — отметил Клишев.

За год участия в нацпроекте инженерный центр «АСИ» усовершенствовал внутреннюю логистику, перемещение деталей по промплощадке, что позволило сократить временные потери. Также на заводе оптимизировали сроки поставок комплектующих, чтобы избежать простоя, рабочие места для сотрудников организованы по принципам бережливого производства.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.