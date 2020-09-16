Предприятия Петербурга получат более 90 миллионов рублей

Предприятия Санкт-Петербурга получат более 90 миллионов рублей поддержки до конца 2020 года. Об этом со ссылкой на Региональный центр компетенций (РЦК) сообщило «Агентство бизнес новостей».

По его данным, средства, выделенные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», будут направлены на повышение эффективности производственных процессов компаний. Адресная помощь поможет решить вопрос с производственными потерями, из-за которых некоторые предприятия теряют миллионную прибыль, считают в РЦК.

«За счет комплекса мер удается сокращать издержки производства и достигать роста выручки в среднем на 13 процентов в год — такой результат показали пилотные предприятия-участники проекта по всей России. Сама реализация этих мероприятий ничего не стоит предприятиям-участникам программы», — отметила генеральный директор РЦК Ирина Голубцова.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.