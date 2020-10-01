В Бурятии открылась Фабрика процессов, обучение на ней начали сотрудники местных промышленных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономики республики.

В ходе обучения работники будут выполнять задачи по оптимизации производственного потока и учиться применять инструменты бережливого производства. Полученные навыки они смогут перенести на свое производство на предприятиях.

Фабрика процессов сертифицирована. Она открылась в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в котором участвуют 14 компаний Бурятии, в том числе Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, «Бурятхлебпром», «Бурятмяспром», «Дорстройсервис», «Аэротех», свинокомплекс «Восточно-Сибирский», МУП «Водоканал» города Улан-Удэ и другие.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.