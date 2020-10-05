Два волгоградских завода присоединились к нацпроекту

Два предприятия Волгоградской области — Камышинский крановый завод и Донской электрометаллургический завод — присоединились к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает официальный портал региона.

Участие в нацпроекте даст возможность предприятиям посмотреть на свою работу с экспертной сточки зрения, оценить и устранить потери, оптимизировать рабочие процессы и выйти на новые рынки. При этом все затраты на обучение сотрудников и внедрение процессов бережливого производства берет на себя государство.

В настоящее время в проекте принимают участие 33 предприятия Волгоградской области. Ожидается, что за три года их количество превысит 90. Выполнение задач, предусмотренных нацпроектом, позволит обеспечить рост производительности труда на 30 процентов.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.