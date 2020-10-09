Завод в Кузбассе нарастил производство мяса птицы по нацпроекту

Один из крупнейших в Кузбассе производителей охлажденного мяса птицы — завод «Кузбасский бройлер» — нарастил выпуск продукции в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ТАСС сообщил министр труда и занятости Кемеровской области Алексей Гришин.

«Компания "Кузбасский бройлер" в прошлом году присоединилась к нацпроекту и совместно с консультантами — экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) — работала над повышением эффективности пилотного потока по производству и упаковке мясной продукции. В результате за год увеличена производительность персонала без изменения численности штата с 107 килограммов до 118 килограммов в смену на человека, что составляет более 10 процентов», — рассказал Гришин.

Он добавил, что на предприятии изменилась система организации рабочих мест и зон хранения сырья, и это позволило сократить простои на некоторых производственных участках более чем в восемь раз. Также была внедрена система учета брака, которая помогла снизить временные потери на этом этапе почти вдвое. Кроме того, на заводе разработали и внедрили новые стандарты упаковки готовой продукции с учетом бережливых технологий.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.