Уральскому заводу помогут нарастить производительность

Завод по производству стеновых газобетонных блоков «Теплит» (входит в корпорацию «Атомстройкомплекс») стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предприятию помогут внедрить новые подходы к производству, которые позволят нарастить объем выпускаемой продукции и повысить ее качество, сократить издержки и увеличить эффективность работы в целом. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

«Пилотом» для создания участка-образца на «Теплите» станет процесс производства твинблока плотностью D400. Сотрудники завода вместе с консультантами уже начали работу над его оптимизацией. В ходе картирования производственного потока будет графически отображено его текущее и целевое состояния для выявления проблемных мест. Затем специалисты выработают и внедрят решения для сокращения потерь. Практики, отработанные на эталонном участке и показавшие свою эффективность, будут тиражироваться на другие подразделения.

«Развитие местных обеспечивающих заводов, особенно по изготовлению базовых стройматериалов, позволит в целом укрепить устойчивость строительной отрасли региона — драйвера восстановления темпов экономического роста», — сказал глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

«Теплит» — один из крупнейших производителей продукции из автоклавного газобетона. Его продукцию используют при возведении жилых и общественных зданий 90 процентов строительных компаний Екатеринбурга. Она широко востребована на рынке индивидуального жилого строительства.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.