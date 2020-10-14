В Приморье сократилось число безработных

Число безработных в Приморском крае сократилось на 5,5 тысячи за два месяца. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Снижение количества безработных произошло благодаря реализации мероприятий госпрограммы по содействию занятости населения и национальных проектов, говорится в сообщении. «Благодаря предпринимаемым мерам только за два последних месяца, с 1 августа по конец сентября этого года, численность безработных удалось сократить с 34 тысяч до 28,6 тысячи человек», — уточнила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

По данным на конец сентября, число вакансий, зарегистрированных в приморской службе занятости населения, превысило 64 тысячи. Наибольшая потребность в работниках отмечается в сфере строительства (30 процентов), сельского хозяйства (16 процентов), обрабатывающих производств (15 процентов), государственного управления (7 процентов), торговли (6 процентов), здравоохранения (5 процентов) и образования (4 процента).

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.