В Приморье перевыполнили план по переходу на «бережливое производство»

Власти Приморского края перевыполнили план по внедрению технологий «бережливого производства» на предприятиях региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра «Мой бизнес».

В Центре рассказали, что по итогам девяти месяцев 2020 года в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» вошло 21 приморское предприятие. «Так, регион за девять месяцев выполнил плановые показатели по вовлечению предприятий в нацпроект на 2020 год и дополнительно привлек пять компаний. Как сообщила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко, еще несколько предприятий готовится включиться в реализацию нацпроекта в текущем году, и уже формируется резерв участников проекта на 2021 год», — рассказали в пресс-службе организации.

Власти отметили, что основной результат внедрения «бережливого производства» заключается в повышении производительности на предприятиях. Положительная динамика сейчас наблюдается у 80 процентов компаний-участников нацпроекта.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.