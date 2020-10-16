Десятки приморцев с инвалидностью обучились новым специальностям

Десятки жителей Приморского края с инвалидностью обучились новым специальностям. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

С начала 2020 года направление на бесплатную профподготовку получили 86 безработных инвалидов. 67 из них уже завершили обучение. «Среди специальностей, которые могут освоить граждане с инвалидностью: кладовщик, системный администратор, бухгалтер, машинист крана, кондитер, визажист, дизайнер компьютерной графики и другие», — рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморья.

При подборе обучающего курса учитываются образование и опыт, а также рекомендации, указанные в индивидуальной программе реабилитации инвалида. В прошлом году возможностью бесплатной профподготовки воспользовались около 140 безработных инвалидов.

«Любая профессиональная подготовка, повышение квалификации — это новые знания, умения и навыки. Это особенно важно для граждан с инвалидностью. Такой серьезный багаж дает человеку возможность профессиональной мобильности и роста, делает его более защищенным в коллективе, успешным и конкурентноспособным на рынке труда», — отметила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.