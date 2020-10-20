Бережливое производство промышленных электродвигателей создадут в Кузбассе

Кемеровское предприятие по производству электродвигателей для горной техники и горношахтного оборудования «Торгинвест» присоединилось к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Компания планирует запустить бережливое производство новых электродвигателей и за три года нарастить производительность не менее чем на 30 процентов. Об этом сообщил министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин, передает ТАСС.

«"ТоргИнвест" планирует запуск производства электродвигателей повышенной мощности, участие в нацпроекте позволит предприятию сразу грамотно наладить новый производственный поток с использованием инструментов бережливого производства с минимальными временными и финансовыми издержками», — сказал Гришин.

Пилотный проект компания будет реализовывать под контролем консультантов в сфере производительности труда. На предприятии уже создана новая планировка производственных участков, рабочих мест и расположения оборудования, чтобы персонал не терял время на лишнее передвижение по цехам и перемещение деталей и инструментов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.