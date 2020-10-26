Белгородская область возглавила рейтинг нацпроекта «Производительность труда»

Белгородская область оказалась лидером рейтинга регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом пишет издание «Вперед».

«Мы просто стараемся качественно и в срок выполнять свою работу. И это заслуга не только наша — нам помогают», — заявила руководительница Регионального центра компетенций региона Елена Сидоренко.

Отмечается, что к 2024 году власти области намерены вовлечь в нацпроект 179 предприятий.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.