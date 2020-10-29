Забайкалье предложили досрочно включить в нацпроект по производительности труда

Правительство Забайкальского края обратилось к федеральным властям с предложением досрочно включить регион реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил губернатор края Александр Осипов, его слова приводятся на сайте местного правительства.

Осипов объяснил, что реализация нацпроекта важна для минимум 16 предприятий региона. «Мы испытывали большую потребность в октябре-декабре 2018 года, когда нацпроект создавался, хотели получить какие-то эффекты от этого, но не удалось. Забайкальский край допускается к проекту только с 2023 года», — добавил он.

Основным фактором производительности труда, по мнению главы Забайкалья, являются модернизация, технологии и капитал. В нацпроекте есть инструменты для этого.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Нацпроект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.