Торговля станет приоритетной отраслью в нацпроекте по производительности труда

Торговля станет одной из приоритетных отраслей в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Изменится состав отраслей: к обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству, строительству и транспорту добавится торговля, но с 2021 года не будут включаться предприятия отрасли ЖКХ», — сказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас Федеральный центр компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда помогает предприятиям из базовых несырьевых отраслей экономики внедрять инструменты бережливого производства. К нацпроекту присоединились уже более 1,7 тысячи компаний.

Свыше 6,3 тысячи предприятий получат адресную поддержку по созданию у себя производственных систем по методике бережливого производства от экспертов ФЦК и региональных центров компетенций. Со следующего года планируется увеличение сроков поддержки отдельных предприятий с 6 до 12 месяцев.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.