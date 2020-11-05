В Кузбассе начали строить дома быстрее

Сотрудники предприятия Кемеровской области «Южкузбасстрой» добились сокращения времени на монтаж монолитных перекрытий в жилых домах в 2,5 раза. Это стало возможным после применения бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», передает ТАСС.

Отмечается, что производительность благодаря внедренным технологиям выросла почти на 50 процентов. Технологии применялись на строительной площадке двух 25-этажных жилых домов в Новокузнецке. Предполагается, что полученный опыт строители предприятия смогут использовать и на других этапах строительства, ускорив общие темпы возведения нового жилья.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.