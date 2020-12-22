Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в Москве: на этой неделе рост заболеваемости составил пять процентов, увеличилось число госпитализированных. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 22 декабря.

«На период недели тому назад у нас было снижение заболеваемости на 12 процентов. Но последняя неделя опять показала рост пять процентов. И еженедельно продолжается рост госпитализации», — сказал он.

Однако ввод дополнительных ограничений пока не планируется, отметил он. Градоначальник подчеркнул, что система здравоохранения справляется с нагрузкой. В настоящий момент задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них свободно 30 процентов, уточнил Собянин.

За последние сутки в российской столице выявили 7237 новых случаев заражения коронавирусом — это самый большой показатель прироста среди российских регионов. Всего в стране за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 28 776 жителей.

В Москве 5 декабря началась прививочная кампания против коронавируса. В первую очередь вакцинацию проходят граждане из групп риска: работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. В настоящее время прививка доступна для работников МФЦ, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, сфер культуры, торговли и услуг.