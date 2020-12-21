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Мишустин дал поручения по итогам пресс-конференции Путина

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 декабря.

В частности, губернаторам поручено обеспечить бесплатными лекарствами граждан с коронавирусом, которые лечатся дома. Минздрав, в свою очередь, до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах.

Также премьер поручил разобраться с вопросом о выплатах в полном объеме медикам, которые работают с ковидными пациентами. Срок исполнения поручения — неделя.

Кроме того, Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать возможность изменения платы для студентов вузов с дистанционным образованием. Минфину, Минэкономразвития и ФНС предстоит оценить финансовое состояние среднего и малого бизнеса.

18 декабря Михаил Мишустин подписал документы, обеспечивающие порядок и финансирование единовременных выплат на детей до восьми лет. О выделении средств на эти цели объявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Мероприятие в этом году длилось 4 часа 29 минут, за время пресс-конференции глава государства ответил на 68 вопросов.

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