Мишустин дал распоряжение по выплатам на детей до восьми лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы, обеспечивающие порядок и финансирование выплат на детей до восьми лет. Об это сообщает РИА Новости в пятницу, 18 декабря, со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«Семьи, уже получавшие выплаты на детей от государства, получат выплату по пять тысяч рублей автоматически», — пояснил он.

Мишустин добавил, что по пять тысяч рублей родители или опекуны получат на каждого ребенка.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми к Новому году. В ходе состоявшейся 17 декабря большой пресс-конференции он выразил сожаление в связи с невозможностью из-за пандемии устроить детям массовые праздничные мероприятия. «Мы договорились, что мы — страна и государство — тоже сделаем нашим детям подарок», — сказал он.

Порядок получения новогодних выплат прописан на сайте госуслуг. В частности, гражданам, у кого есть счет, указанный по предыдущим выплатам на детей в 2020 году, не нужно подавать новое заявление — выплата будет произведена по реквизитам данного счета.